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GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Örgütün "TSK yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, 5'i muvazzaf 10 askeri personel ile 1 "mahrem abi" gözaltına alındı- Askerlerin "mahrem abisi" olduğu değerlendirilen firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyorGÖZALTI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

26 Şubat 2019 Salı 18:48
GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturma doğrultusunda, aralarında binbaşı, üsteğmen, teğmen ve astsubayın da olduğu 5'i muvazzaf, 10 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Aydın ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, görevden uzaklaştırılan 1 binbaşı, istifa eden 1 üsteğmen, 1 muvazzaf teğmen ile 4’ü muvazzaf, 1’i ihraç, 2'si görevden uzaklaştırılan 7 astsubay toplam 10 askeri personel gözaltına alındı.

Aynı soruşturma kapsamında, gözaltına alınan askerlerden sorumlu olduğu değerlendirilen 5 "mahrem abi"nin yakalanmasına yönelik çalışmada ise 1 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 18:48
  1. FETÖ
  2. Kocaeli
  3. operasyon
  4. TSK

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