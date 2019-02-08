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GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Kocaeli merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 4 muvazzaf astsubay tutuklandı ADLİ SONUÇ VE GÖZALTI DETAYI EKLENDİ

08 Şubat 2019 Cuma 16:40
GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 23 şüpheliden 16'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Bu arada işlemleri tamamlanan 7 zanlı ile soruşturma kapsamında sonradan yakalanan firariler, görevden uzaklaştırılan binbaşı ile muvazzaf astsubay da adliyeye getirildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan 4 muvazzaf astsubay tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Salıverilen şüphelilerden 9'unun etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı öğrenildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin "TSK yapılanması"na yönelik soruşturması doğrultusunda, 19'u muvazzaf 25 askeri personel hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Sakarya, Hatay, Eskişehir, Tokat, Niğde, Yalova ve Muğla'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 17'si muvazzaf 21 astsubay, 1 muvazzaf uzman jandarma ile 1 eski askeri öğrenci olmak üzere 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 16:40
  1. FETÖ/PDY Operasyonu
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