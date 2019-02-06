GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu FETÖ/PDY'nin "TÜBİTAK yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında Kocaeli, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı- Şüphelilerin TÜBİTAK'taki "örgütsel yapı"yı dizayn ettiği belirtildiADLİ SÜREÇ VE DETAY EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "TÜBİTAK yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "TÜBİTAK yapılanması"na yönelik soruşturması çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 29 Ocak'ta Kocaeli, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve TÜBİTAK'ta halen aktif olarak çalıştığı belirlenen F.E, Z.E, Y.Ö ve B.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Z.E. tutuklandı, diğerleri ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla salıverildi. Şüphelilerin, TÜBİTAK'ta örgütsel yapıyı dizayn ettikleri ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i ziyaret ettikleri belirtildi. Şüphelilerin, deşifre olmamak içingerekirse cuma namazının kurum çalışanlarınca kılınmayacağına ilişkin Gülen'den talimat getirdiği tespit edildiği kaydedildi. Zanlıların askerlere "mahrem abilik" yaptığı, kurumlardaki kişilerden terfi amaçlı himmet topladıklarının belirlendiği bildirildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması çerçevesinde 29 Ocak'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmişti.



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