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GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 5'i tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

18 Ocak 2019 Cuma 18:08
GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik, Kocaeli merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 13 ilde gözaltına alınan 19 şüpheli emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 1 muvazzaf üsteğmen ile 3'ü muvazzaf 4 astsubay tutuklandı.

Şüphelilerden 2 muvazzaf üsteğmen, 7'si muvazzaf 10 astsubay ve 2 muvazzaf uzman çavuş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 3 zanlıyı yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 17'si muvazzaf 22 askeri personel hakkında 15 Ocak'ta gözaltı kararı verilmiş, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Trabzon, Yalova, Muğla, Konya, Düzce, Bursa, Antalya, Balıkesir, Hakkari ve Van'da eş zamanlı operasyon yapılmıştı.

Operasyonda 3 muvazzaf üsteğmen, 10'u muvazzaf 14 astsubay ve 2 muvazzaf uzman çavuş olmak üzere 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.


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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 18:08
  1. FETÖ
  2. operasyon
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