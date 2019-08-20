GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu Operasyonda 12 şüpheli yakalandı- Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyorGÖZALTI SAYISI EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik 8 ilde yürütülen soruşturma kapsamında aralarında muvazzafların da yer aldığı yarbay, yüzbaşı, teğmen ve astsubaylar ile eski askeri öğrencilerin bulunduğu 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kocaeli KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli, İstanbul, Ankara, Bursa, Muğla, Yalova, Çanakkale ve Ordu'da şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda görevinden ihraç edilen 1 yarbay, 1'i muvazzaf 2 yüzbaşı, daha önce açığa alınan 2 teğmen, 2'si muvazzaf 4 astsubay ve 3 eski askeri öğrenci olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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