GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 6'sı muvazzaf 15 şüpheliden 13'ü gözaltına alındıGÖZALTI SAYISI EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 6'sı muvazzaf 15 şüpheliden 13'ü yakalandı. Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik 7 ilde yürütülen soruşturma kapsamında aralarında 6'sı muvazzaf 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 6'sının muvazzaf, 2'sinin açıkta asker, 7'sinin ise eski askeri öğrenci olduğu öğrenildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli, İstanbul, İzmir, Kütahya, Ankara, Yalova ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alınırken, diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.



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