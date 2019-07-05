GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 6 ildeki FETÖ/PDY operasyonu FETÖ'nün "TÜBİTAK yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan, daha önce görevlerinden ihraç edilen 7 şüpheliden 1'i tutuklandıADLİ SONUÇ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "TÜBİTAK yapılanması"na yönelik Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 7 zanlıdan 1'i tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ndeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüphelilerden A.T. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün TÜBİTAK yapılanması içinde yer aldıkları öne sürülen, daha önce görevlerinden ihraç edilen A.T, K.K, M.Ç, İ.Ş, M.Ç, S.Ö. ve M.S.P'yi Kocaeli, Kütahya, Ankara, İstanbul, Konya ve Aksaray'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına almıştı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.



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