0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 6 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

FETÖ'nün "TÜBİTAK yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan, daha önce görevlerinden ihraç edilen 7 şüpheliden 1'i tutuklandıADLİ SONUÇ EKLENDİ

05 Temmuz 2019 Cuma 17:20
GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli 6 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "TÜBİTAK yapılanması"na yönelik Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 7 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ndeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüphelilerden A.T. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün TÜBİTAK yapılanması içinde yer aldıkları öne sürülen, daha önce görevlerinden ihraç edilen A.T, K.K, M.Ç, İ.Ş, M.Ç, S.Ö. ve M.S.P'yi Kocaeli, Kütahya, Ankara, İstanbul, Konya ve Aksaray'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına almıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 17:20
  1. FETÖ
  2. Kocaeli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bekçilik sınavı giriş belgesi nasıl alınır? 2019 bekçi alımları
    1. Bekçilik sınavı giriş belgesi nasıl..
    2. Ardahan’da Toç-Bir-Sen üyeleri destek..
    3. MSÜ "Komuta ve Kurmay Eğitimi"..
    4. İsrail güçleri Batı Şeria'da 4..
    5. MSÜ "Komuta ve Kurmay Eğitimi"..
    6. Personele kurumsal kapasite geliştirme..
    7. 3 padişah ile 12 Cumhurbaşkanı gördü
    8. İspanya, İran tankerine el koyan..
    9. Kırşehir'in oniks taşı, köftürü ve..
    10. UEFA Trabzonspor kararını verdi
    11. Belediye, öğrenci ile şoför esnafı..
    12. Sakarya Nehri kenarında mahsur kalan 2..
    13. Tutuşan otlar paniğe neden oldu
    14. "Bizim ilk hedefimiz ölüm sayısını 4..
    15. Validen çiftçilere ’anız yangını’..
    16. ZONÇEB Vali Bektaş başkanlığında..
    17. UEFA, Trabzonspor’un önümüzdeki sezon..
    18. Dere kenarında ölü bulundu
    19. Vedat Şahin’in öldürülmesine ilişkin..
    20. Bakan Soylu: "Motosiklet kullanımı ruh..
    21. GÜNCELLEME - Kocaeli'deki FETÖ'nün..
    22. Yaz aylarında keneye dikkat
    23. En fazla kan bağışı yapanlara ödül
    24. Kırklareli OSB cazibe haline geliyor
    25. Serbest piyasada altın fiyatları
    26. Isparta’da piyasa sürülmek istenen 339..
    27. Aracın camını kırıp 16 bin liralık..
    28. Hong Kong'daki protestolar
    29. Isparta'da kaçak ve sahte içki..
    30. Tokat’ta 2 bin yıllık termal suyuna..
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik