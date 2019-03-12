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GÜNCELLEME- Kırşehir'de kaybolan kadın Kırıkkale'de öldürülmüş halde bulundu

Kırşehir'in Kaman ilçesinde ikamet eden ve oğlu tarafından öldürüldüğü ileri sürülen kadının cesedi, Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde toprağa gömülü vaziyette bulundu- Olayın faili olduğu iddia edilen oğul M.T, Ankara'da yakalandıŞÜPHELİNİN YAKALANDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

12 Mart 2019 Salı 12:00
GÜNCELLEME- Kırşehir'de kaybolan kadın Kırıkkale'de öldürülmüş halde bulundu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde, oğlu tarafından öldürüldüğü ileri sürülen kadının cesedi Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kaman ilçesine bağlı Hamit köyünde yaşayan Fikar T'den (74) haber alamayan yeğeni, iki gün önce Kaman İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarı yaptı.

Köyde inceleme yapan ekipler, kadının oğlu M.T. ile bir araca binerek ayrıldığını tespit etti.

Ankara'da yaşayan M.T'nin buradan kiraladığı araçla köye geldiğini belirleyen ekipler, aracın ait olduğu şirkete ulaşarak, GPRS kayıtlarından aracın Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesi istikametine gittiği ve bir süre bölgede durduğu bilgisine ulaştı.

Karakeçili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle bölgede yapılan araştırmada, Fikar T'nin cesedi, Karakeçili-Kırıkkale kara yolu Çevlik mevkisinde toprağa gölümü vaziyette buldu.

Jandarma ekibinin M.T. ile yaptığı görüşmede şüphelinin cinayeti itiraf ettiği ileri sürüldü.

M.T'nin maddi durumu iyi olan annesinden para istediği, vermeyince babasının mezarını ziyaret bahanesiyle arabasına bindirerek köyden uzaklaştığı iddia edildi.

Fikar T'nin cesedi, otopsi için Karakeçili İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

- Şüpheli Ankara'da yakalandı

Olayın meydana gelmesinin ardından şüpheli M.T'nin yakalanması için çalışma yapan Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaşlı kadının oğlunun İstanbul'a kaçtığını belirledi.

M.T'nin Ankara'ya döneceği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Kırıkkale Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordinesinde şüphelinin bindiği otobüsü Kahramankazan ilçesinde durdurdu.

Gözaltına alınarak Sincan Emniyet Müdürlüğüne getirilen M.T'nin, buradaki sorgusunda annesini Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Hamit köyündeki evinde öldürdüğünü, daha sonra arabayla çıkararak Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde toprağa gömdüğünü söylediği belirtildi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:00
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