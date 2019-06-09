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GÜNCELLEME - Kırklareli'nde zehirlenme

Lüleburgaz ilçesinde hurdalıkta sızan gazdan zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı- AFAD ekipleri bölgede bir bulguya rastlamadı- Zehirlenen 2 kişi İstanbula'a sevk edildiAFAD AEKİPLERİNİN ÇALIŞMASI EKLENDİ

09 Haziran 2019 Pazar 01:19
GÜNCELLEME - Kırklareli'nde zehirlenme

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hurdalıkta sızan gazdan zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ahmetbey beldesindeki hurdacıda çalışan Y.E. ile Suriye uyruklu M.M. topladıkları atık malzemeleri depoya getirdi.

Atık malzemelerden sızan gazdan etkilenen işçiler, kendi imkanlarıyla Lüleburgaz Devlet Hastanesine başvurdu. Zehirlendikleri belirlenen işçiler tedavi altına alındı.

Hastane önlem amacıyla karantinaya alındı, acil servise gelen hastalar başka hastanelere yönlendirildi.

Zehirlenen Y.E. ile Suriye uyruklu M.M. ilk müdahalelerinin ardından İstanbul Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Zehirlenen iki kişi ambulansa özel kıyafetli sağlık ekiplerince bindirildi.

Kırklareli ve İstanbul Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri, hurdacıda inceleme yaptı. İncelemlerde herhangi gibi bir bulguya rastlanamadı.

İşçilerin oksijen tüpünü kesmeye çalıştıkları belirlendi.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 01:19
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