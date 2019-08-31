GÜNCELLEME - Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde yangın Kırklareli'nde bir büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangın kontrol altına alındıYANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinin Büyükkarıştıran beldesine bağlı Çiftlikköy'de büyük bir hayvan çiftliğinde yem kıyma makinesinden kaynaklı yangın çıktı. Yangın saman balyalarına sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Görevliler, yüzlerce büyükbaş hayvanın olduğu çiftlikte yangının ahırlara sıçraması ihtimaline karşın hayvanları güvenli alana taşıdı.

Yangında depolardaki çok sayıda saman balyası kül oldu. Yangın, Kırklareli, Lüleburgaz, Büyükkarıştıran belediyeleri itfaiyelerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Saman balyalarının içten içe yanması nedeniyle yangının sönmesinin zaman alacağı belirtildi.

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