GÜNCELLEME - Kırklareli'nde ev yangınları

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir evde çıkarak yanındaki evlere de sıçrayan ev yangınları kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, üç gün önce başına tuğla ile vurularak öldürülmüş halde bulunan Zeynep Esin'in katil zanlısı olarak tutuklanan Kerem Solako'nun Soğukkuyu Sokağı'ndaki yaşadığı evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede yandaki müstakil evlere de sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, 3 evde maddi hasar oluştu.

Bu arada zanlının evinin camları kişi ya da kişilerce kırıldığı tespit edildi.

Olay yerinde çok sayıda vatandaş toplanırken, kalabalık grup, polis ekiplerince bölgeden güçlükle uzaklaştırıldı.

İtfaiye ekipleri yangın çıkan evlerde soğutma çalışmalarını sürdürüyor.











