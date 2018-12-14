GÜNCELLEME - Kırklareli'nde çimento fabrikasında yangın

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde çimento fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesi Camiikebir Mahallesi eski İstanbul Caddesi'nde faaliyet gösteren bir çimento fabrikasında, elektrik trafolarının olduğu binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Binadan duman çıktığını fark eden işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ve AFAD ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediği yangın, fabrikada hasara neden oldu.



