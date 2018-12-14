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GÜNCELLEME - Kırklareli'nde çimento fabrikasında yangın

Yangın yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu söndürüldüYANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

14 Aralık 2018 Cuma 15:16
GÜNCELLEME - Kırklareli'nde çimento fabrikasında yangın

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde çimento fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesi Camiikebir Mahallesi eski İstanbul Caddesi'nde faaliyet gösteren bir çimento fabrikasında, elektrik trafolarının olduğu binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Binadan duman çıktığını fark eden işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve AFAD ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediği yangın, fabrikada hasara neden oldu.


Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 15:16
  1. fabrika
  2. Yangın

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