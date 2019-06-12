GÜNCELLEME - Kırıkkale'de trafik kazası: 2 ölü, 17 yaralı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de tır, kamyon ve minibüsün karıştığı trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 17 kişi yaralandı.

Bekir Gök yönetimindeki 34 BVJ 342 plakalı minibüs, Osman Atay (38) hakimiyetindeki 38 EJ 763 plakalı kamyon ve Kenan Küçükkaya (36) idaresindeki 55 ALT 07 plakalı tır, Kırıkkale-Ankara kara yolunun yüksek hızlı tren köprüsü inşaatının yapıldığı bölgede çarpıştı.

Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Minibüs sürücüsü Gök ile araçta bulunan Serdar Alakurt kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada sürücüler Küçükkaya ve Atay ile Emine (25), Zeliha Nur (3), Yusuf Buğra (7), Murat Gömeç (33); Yeşim (45), Dursun Ali (22) ve Zinnet Alakurt (55); Mehmet Kerem (8), Kübra (27), Yaren Damat (4); Kıymet Arslan (50), Ayşe Coşkun (42), Kuddusi Erol (25), Büşra Erol (25) ve Cemil Dikbasan (49) yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Yeşim ve Dursun Ali Alakurt ile Murat Gömeç'in sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan kazanın, minibüstekilerin bir düğün veya nişana katılmak için İstanbul'dan Yozgat'a giderken meydana geldiği öğrenildi.