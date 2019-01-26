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GÜNCELLEME - Kırıkkale merkezli hayvan dolandırıcılığı operasyonu

Kırıkkale ve Ankara'da, vatandaşların büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarını alarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şebekeye yönelik operasyonda, adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 11'i tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

26 Ocak 2019 Cumartesi 22:45
GÜNCELLEME - Kırıkkale merkezli hayvan dolandırıcılığı operasyonu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale ve Ankara'da, vatandaşların büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarını alarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şebekeye yönelik operasyonda, adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 11'i tutuklandı.

Kırıkkale Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin 2 aylık teknik ve fiziki çalışması sonucu gözaltına alınan, örgüt elebaşları oldukları değerlendirilen H.B. ve H.E. ile D.A, E.P, A.K, H.O, F.Y, H.A, R.K, M.P, A.P, S.P, M.Y. ve M.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden örgüt elebaşları oldukları değerlendirilen H.B. ve H.E. ile D.A, E.P, A.K, F.Y, H.A, R.K, M.P, A.P. ve M.D tutuklandı, M.Y, S.P. ve H.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale ve Ankara'da, vatandaşların büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarını alarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şebekeye yönelik 23 Ocak'ta operasyon düzenlenmiş, 14 kişi gözaltına almıştı. Şüphelilerin adreslerindeki aramada 14 büyükbaş hayvan, bir çalıntı televizyon, çek ve senet fotokopileri, av tüfeği ile suç işlerinde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirilmişti.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 22:45
  1. dolandırıcı
  2. hayvan
  3. Kırıkkale

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