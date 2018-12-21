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GÜNCELLEME - Kiralık otomobille bakır cezve çalan zanlılar yakalandı

Kahramanmaraş'ta kiralık otomobille kalaycılardan 155 bakır cezve çalan iki zanlı tutuklandı, çaldıkları cezveler ise eritilmek üzereyken ele geçirildiADLİ SÜREÇ EKLENDİ

21 Aralık 2018 Cuma 21:53
GÜNCELLEME - Kiralık otomobille bakır cezve çalan zanlılar yakalandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta kiralık otomobille kalaycılardan bakır cezve çalan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Menderes Mahallesi'nde iki kalaycıdan 155 bakır cezve çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

MOBESE ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyen polis, zanlıların kullandığı otomobilin kiralık olduğunu belirledi.

Kent merkezinde durdurulan araçtaki şüpheliler Bektaş G. (24) ile Emre D. (23) gözaltına alındı.

Çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen şüphelilerin çaldığı cezveler ise bir iş yerinde eritilmek üzereyken ele geçirildi.

Çalıntı malları satın alan iş yeri sahibi hakkında da işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 21:53
  1. cezve hırsızları
  2. Kahramanmaraş
  3. tutuklama

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