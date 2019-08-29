GÜNCELLEME - Kiraladıkları otomobili para karşılığı geri vermek isteyince yakalandılar Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Ankara'daki bir araç kiralama şirketinden kiraladıkları otomobili sahibine 12 bin lira karşılığında geri vermek istedikleri iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Alınan bilgiye göre, araç kiralama firması sahibi N.K, Ankara'daki şirketinden 3 kişi tarafından kiralanan otomobilin geri verilmediği ve kendisinden araç için Kocaeli'ye 12 bin lira getirilmesinin istendiği şikayetiyle polise başvurdu. Çalışma başlatan Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından araç ve şüphelilerin İzmit ilçesindeki bir alıveriş merkezinde olduğunu belirledi. Çevrede konuşlanan polis ekipleri, şirket sahibinden şüphelileri görüşme için yakın bir yere çağırmasını istedi. Şüpheliler M.Ç. (48), A.Ç. (38) ve Y.B.Ç. (24), buluşma noktasına geldiklerinde N.K'nın yanındaki alıcı gibi davranan polis ekiplerince yakalandı. Haklarındaki iddiaları kabul etmeyen şüphelilerin, aracı icralık olduğu için uygun fiyata satmak istediklerini belirttikleri öğrenildi. Benzer suçlardan poliste kaydı bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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