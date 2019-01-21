GÜNCELLEME - Kerç Boğazı'nda 2 gemi alev aldı Yangın nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ VE DETAY EKLENDİ

MOSKOVA (AA) - Rusya Denizcilik Ajansı, Kerç Boğazı'nda iki geminin alev alması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ajans tarafından Rus medyasına yapılan açıklamada, Tanzanya bayraklı iki geminin Kerç Boğazı'nda alev aldığı, gemilerden birinde patlama meydana geldiği kaydedildi. Açıklamada, birinde 17, diğerinde 14 kişi bulunan gemilerde Türk, Hintli ve Rus mürettebatın olduğu belirtildi. Açıklamada, gemiler arasında yapılan yakıt transferi sırasında çıkan yangın nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin kurtarıldığı ifade edildi. Yetkililer, çok sayıda geminin kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.









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