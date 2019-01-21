0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Kerç Boğazı'nda 2 gemi alev aldı

Yangın nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ VE DETAY EKLENDİ

21 Ocak 2019 Pazartesi 21:12
GÜNCELLEME - Kerç Boğazı'nda 2 gemi alev aldı

MOSKOVA (AA) - Rusya Denizcilik Ajansı, Kerç Boğazı'nda iki geminin alev alması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ajans tarafından Rus medyasına yapılan açıklamada, Tanzanya bayraklı iki geminin Kerç Boğazı'nda alev aldığı, gemilerden birinde patlama meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, birinde 17, diğerinde 14 kişi bulunan gemilerde Türk, Hintli ve Rus mürettebatın olduğu belirtildi.

Açıklamada, gemiler arasında yapılan yakıt transferi sırasında çıkan yangın nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin kurtarıldığı ifade edildi.

Yetkililer, çok sayıda geminin kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 21:12
  1. Karadeniz
  2. Kerç
  3. Rusya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş'tan flaş Quaresma kararı
    1. Beşiktaş'tan flaş Quaresma kararı
    2. Kuzey Akım 2'nin yüzde 20'si tamamlandı
    3. Sahaya yıldırım düştü! 4 futbolcu öldü
    4. Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
    5. Fatih Portakal, CHP'ye isyan etti
    6. GÜNCELLEME - Kerç Boğazı'nda 2 gemi..
    7. İZBAN AŞ'de toplu iş sözleşmesi..
    8. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    9. Akılalmaz olay! Evlerinde besledikleri..
    10. Bahreyn'de muhalif derneğin kapatılma..
    11. FETÖ'nün hücre evinde yakalanan 4 kişi..
    12. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    13. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    14. İtalya'nın Paris Büyükelçisi, Fransa..
    15. Aydınlık'tan 28 Şubatçıların 'FETÖ..
    16. 1170 Nüfus memuru başvuru tarihi ne..
    17. Otomobil köprülü kavşaktan düştü: 4..
    18. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    19. Huddersfield Town'da Jan Siewert dönemi
    20. Kına nedir? Kınanın faydaları..
    Melih Gökçek'ten flaş açıklama: Emrinde bir savcı mı var?
    Melih Gökçek'ten flaş açıklama: Emrinde bir savcı mı var?
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    Türkiye'ye mesaj yollayıp açıkladı: ABD ve AB ülkeleri bize katılmak istiyor
    Türkiye'ye mesaj yollayıp açıkladı: ABD ve AB ülkeleri bize katılmak istiyor
    Kenevir tohumu üretiminde merkez iller belli oldu
    Kenevir tohumu üretiminde merkez iller belli oldu