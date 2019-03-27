GÜNCELLEME - Kazakistan'da helikopter düştü: 13 ölü Mi-8 tipi helikopterin düşmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti- Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev: - "Soruşturma başlatma talimatı verdim"ÖLÜ SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'da Mi-8 tipi helikopterin düşmesi sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kazakistan Havacılık Kuvvetlerine ait 13 kişiyi taşıyan Mi-8 tipi helikopterin Kızılorda eyaletinde düştüğü, helikopterin zor iklim şartlarında uçuş yaptığı kaydedildi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Mürettebat hayatını kaybetti. Soruşturma başlatma talimatı verdim." dedi. Tokayev, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

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