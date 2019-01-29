GÜNCELLEME - Kayseri'de terör operasyonu Adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü THKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü THKP/C ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda örgütle bağlantılığı olduğu belirlenen 11 Suriye uyruklu yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden İ.E.M, M.A.A, İ.E.M, M.E.G. ve A.E, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan M.A.A. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Diğer 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.



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