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GÜNCELLEME - Kayseri'de terör operasyonu

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

29 Ocak 2019 Salı 22:13
GÜNCELLEME - Kayseri'de terör operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü THKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü THKP/C ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda örgütle bağlantılığı olduğu belirlenen 11 Suriye uyruklu yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden İ.E.M, M.A.A, İ.E.M, M.E.G. ve A.E, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan M.A.A. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Diğer 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.


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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 22:13
  1. kayseri
  2. Terör
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