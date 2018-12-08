GÜNCELLEME - Kayseri'de sokak ortasında kadın cinayeti
Merkez Kocasinan ilçesinde bir kadın, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi- Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ08 Aralık 2018 Cumartesi 21:17
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, 3 yıldır birlikte olduğu öne sürülen kadını sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Halit Ç. (59) 3 yıldır birlikte olduğu iddia edilen Serpil Yıldız'ı (43), Fevzi Çakmak Mahallesi Tamer Sokak'ta av tüfeğiyle vurarak olay yerinden kaçtı.
Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı, inceleme yaptı.
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cinayetin ardından otomobille kaçan Halit Ç, kısa süre içinde olayda kullandığı silahla evinde yakalandı.
Emniyetteki ifadesinde, cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söylediği belirtilen Halit Ç, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Serpil Yıldız'ın cesedi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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