0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Kayseri'de sokak ortasında kadın cinayeti

Merkez Kocasinan ilçesinde bir kadın, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi- Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

08 Aralık 2018 Cumartesi 21:17
GÜNCELLEME - Kayseri'de sokak ortasında kadın cinayeti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, 3 yıldır birlikte olduğu öne sürülen kadını sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Halit Ç. (59) 3 yıldır birlikte olduğu iddia edilen Serpil Yıldız'ı (43), Fevzi Çakmak Mahallesi Tamer Sokak'ta av tüfeğiyle vurarak olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı, inceleme yaptı.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cinayetin ardından otomobille kaçan Halit Ç, kısa süre içinde olayda kullandığı silahla evinde yakalandı.

Emniyetteki ifadesinde, cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söylediği belirtilen Halit Ç, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Serpil Yıldız'ın cesedi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 21:17
  1. Kadın Cinayeti
  2. kayseri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maçın ardından
    1. Maçın ardından
    2. Sayısal Loto çekildi (2)
    3. Maçın ardından
    4. Trump duyurdu! Yıl sonunda görevinden..
    5. Chicago'da "Ayla" filmine yoğun ilgi
    6. Mahkemeden Trump'a engel: Bu girişimin..
    7. GÜNCELLEME - Erzincan'da rekor..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
    9. ABD Başkanı Donald Trump, Özel Kalem..
    10. Sayısal Loto çekildi (1)
    11. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yeni..
    12. Taraftar Cimbom'u yalnız bırakmıyor!
    13. MKE Ankaragücü'nde Medipol Başakşehir..
    14. Dövmeci dükkanını tüfekle taradılar
    15. Galatasaray'da puan kayıpları devam..
    16. Suriye sınırında 1 terörist yakalandı
    17. Saldırıda ölen zabıta şefleri son..
    18. GÜNCELLEME - Kayseri'de sokak..
    19. İspanya'dan Avrupa'daki sosyalistlere..
    20. Kayıp şahıs trafoda ölü bulundu
    AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
    AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
    Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20 ton altının büyük bölümü Türkiye'ye geldi
    Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20 ton altının büyük bölümü Türkiye'ye geldi
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Eski Türkiye’nin ayak sesleri! “Danıştay başörtüsünü yasaklayacaktı, korktular”
    Eski Türkiye’nin ayak sesleri! “Danıştay başörtüsünü yasaklayacaktı, korktular”
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!

    Günün Karikatürü

    8 Aralık 2018
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!