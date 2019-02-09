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GÜNCELLEME - Kayseri'de otomobil tırla çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandıÖLÜ VE YARALI İSİMLERİ EKLENDİ

09 Şubat 2019 Cumartesi 02:00
GÜNCELLEME - Kayseri'de otomobil tırla çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

NEVŞEHİR (AA) - Kayseri-Nevşehir kara yolunda meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Nevşehir'den Kayseri yönüne giden Cuma Uluçay idaresindeki 46 D 8540 plakalı otomobil, Garipçe köyü yakınlarında karşı şeride geçerek Kenan Demirel yönetimindeki 38 UY 204 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Uluçay ile beraberindeki Merve Kılıç yaşamını yitirdi, tır sürücüsü Demirel ise hafif yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 02:00
  1. 2 ölü 1 yaralı
  2. Nevşehir
  3. trafik kazası

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