GÜNCELLEME - Kayseri'de DEAŞ operasyonu
Suriye uyruklu 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ23 Ocak 2019 Çarşamba 17:17
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışmaları kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen Suriye uyruklu Abdulfettah Eltuveyni ve Abdulselam Elferrud gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.
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