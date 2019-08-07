0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Kayseri'de cinayet

Üvey annesinin eski kocası tarafından bıçaklanan genç yaşamını yitirdi- Genci öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

07 Ağustos 2019 Çarşamba 20:28
GÜNCELLEME - Kayseri'de cinayet

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de üvey annesinin eski kocası tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Caddesi'nde H.U. ile eski eşinin kocası Kemal Aslan (49) ve oğlu Ahmet Emin Aslan (16) karşılaştı. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada H.U, eski eşinin kocasını ve oğlunu bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Baba Kemal Aslan 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine, oğlu Ahmet Emin de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Ahmet Emin Aslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, H.U'yu gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 20:28
  1. cinayet
  2. kayseri
  3. Kemal Aslan
  4. tutuklama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erbaş, Mekke'de şehit yakınlarıyla buluştu
    1. Erbaş, Mekke'de şehit yakınlarıyla..
    2. Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
    3. Yunan adasında kaybolan İngiliz..
    4. Ajax'tan Neres'e yeni sözleşme
    5. "Hedeflerimize ulaşmak üzere..
    6. GÜNCELLEME - Kayseri'de cinayet
    7. Melih Gökçek'ten olay Bodrum..
    8. Ravza Kavakçı, yeniakit.com.tr’ye..
    9. Eskişehir'de Kurban Bayramı namazı..
    10. Şırnak'ta patlama! Ölü ve yaralılar var
    11. Bursa’da yanan 3 apartman havadan..
    12. Milan'dan savunmaya takviye
    13. Serinlemek için girdiği barajda can..
    14. Gençlerbirliği'nde sezon hazırlıkları
    15. Sparta Prag-Trabzonspor maçına doğru
    16. TOKİ Silivri Alipaşa ödemeleri ne..
    17. Kabe’nin tarihi bu müzede muhafaza..
    18. CHP'li vekile partisinden şok! Bakın..
    19. Yemen'deki savaş bir yılda 335..
    20. Turistlerden çaldıkları eşyayı..
    21. "Türkiye ve Gürcistan stratejik ortak..
    22. GÜNCELLEME - İzmir'de 2 aile arasında..
    23. Kocaeli’de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
    24. Erzurum Kurban bayramı namazı saati..
    25. Bakan Gül açıkladı: Af yasası meclise..
    26. Avrupa borsaları İtalya dışında..
    27. Medipol Başakşehir-Olympiakos
    28. Yürüyen Köşk'te bakım çalışmaları..
    29. Motosikletli çarpıştığı otomobilin..
    30. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi..
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Davutoğlu ekibi tehdide başladı: Gereğini yaparız
    Davutoğlu ekibi tehdide başladı: Gereğini yaparız
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz