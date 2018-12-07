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GÜNCELLEME - Kayseri merkezli FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması" operasyonu

Adliyeye sevk edilen 26 zanlıdan 16'sı tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

07 Aralık 2018 Cuma 22:40
GÜNCELLEME - Kayseri merkezli FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması" operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 26 zanlıdan 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 26 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 16'sı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 3 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında bakkal ve büfe gibi iş yerlerinde kullanılan kontörlü telefonlardan bazı askerlerin arandığı tespit edilmiş, örgütün askerlerden sorumlu "mahrem imamları" tarafından yapıldığı değerlendirilen aramalar üzerine 12'si meslekten ihraç edilen asker ile 17 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Kayseri merkezli Ankara, Adana, Eskişehir, İzmir, Muğla ve Mardin'de 4 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 kişi gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 22:40
  1. FETÖ
  2. kayseri

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