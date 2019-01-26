GÜNCELLEME - Kayak merkezinde mahsur kalanlar kurtarıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli Kayak Merkezi'nde fırtına ve tipi nedeniyle mahsur kalan 200 tatilci ekiplerin 14 saat süren çalışmaları sonucunda kurtarıldı.

Dün Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi sınırları içindeki Bozdağ üzerinde bulunan Denizli Kayak Merkezi'nde etkisini arttıran fırtına ve tipi dolayısıyla kapanan kara yolunda, sosyal tesislerde mahsur kalanları kurtarma çalışması tamamlandı.

Bölgeye gelen Denizli Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri ile İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, karla kapanan yolu açmak için çalışma yaptı.

Tipi ve kar yağışı nedeniyle zaman zaman araçların yolları açmakta zorlandığı görüldü.

- Kayak merkezinde mahsur kalan 200 kişi tahliye edildi

Sabah saatlerinden itibaren kurtarma işlemine başlayan ekipler önce kara yolunda kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.



Ekiplerin zaman zaman zor anlar yaşadığı kurtarma operasyonunda kara yoludaki kar güçlükle temizlenerek kayak merkezine ulaşıldı.

Yaklaşık 1,5 metreyi bulan karda bazı araçların kara gömülü olarak şarampolde kaldığı görüldü.



Ekipler kayak merkezinde bulunan yaklaşık 200 kişinin tahliyesini, yaklaşık 14 saat süren çalışmanın ardından üç aşamada gerçekleştirdi.



İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı gazetecilere yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan vatandaşların sağlıklı bir şekilde bölgeden tahliyesinin gerçekleştirildiğini söyledi.



Karda mahsur kalan ve Aydın'ın Nazilli ilçesinden kayak merkezine ilk kez gelen Nihat Kıracan, dünden bu yana belediye ekiplerinin kendilerini güzel şekilde ağırladığını ifade etti.



Yasin Ünlü ise gecenin zor geçtiğini belirterek eve gideceği için mutlu olduklarını anlattı.







