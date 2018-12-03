0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Katar OPEC'ten ayrılacağını açıkladı

DETAYLAR EKLENDİ

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:38
GÜNCELLEME - Katar OPEC'ten ayrılacağını açıkladı

DOHA (AA) - Katar Enerji Bakanı Saad Şeride el-Kabi, ülkesinin, Ocak 2019'da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) ayrılacağını açıklayarak, Katar'ın doğal gaz üretimine odaklanacağını belirtti.

Kabi, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin 1 Ocak 2019 itibarıyla OPEC'ten çekileceğini duyurarak, çekilme kararının, Katar’ın doğal gaz üretimine önümüzdeki yıllarda daha fazla odaklanma isteği nedeniyle alındığını ifade etti.

- Doğal gaz alanında mega projeler açıklanacak

"Üzerinde çalıştığımız projelere ek olarak, önümüzdeki aylarda doğal gaz alanında yeni mega projeleri açıklayacağız." diyen Kabi, dünyanın her yerine güvenilir bir enerji tedarikçisi olmayı planlayan Katar'ın enerji alanında küresel rolünü ve katkısını gözden geçirmek zorunda kaldığını söyledi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır tarafından Katar'a yönelik uygulanan ablukaya işaret eden Kabi, ülkesinin OPEC'ten çekilme kararının siyasi nedenlerle alınmadığını vurgulamıştı.

Kabi, tamamen teknik ve stratejik olan bu kararın, Doha'nın küresel enerji pazarındaki rolü ve uluslararası varlığını güçlendirmek için alındığını dile getirmişti.

Dünya petrol rezervlerinin üçte ikisini elinde bulunduran OPEC, 1960 yılında Bağdat Konferansı'nda kuruldu. İran, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Venezuela tarafından kurulan OPEC'in Katar'la birlikte 15 üye ülkesi bulunuyor.

Dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatçısı ve günlük ortalama 650 bin varil petrol üreticisi Katar, 57 yıldır üyesi olduğu OPEC’in en az petrol ihraç eden ülkeleri arasında yer alıyor.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 12:38
  1. Katar
  2. Katar Enerji Bakanı Saad Şeride el-Kabi
  3. OPEC

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Securitas "Engelsiz" güvenlik raporu yayında
    1. Securitas "Engelsiz" güvenlik raporu..
    2. Doğu Türkistan için İstanbul'dan..
    3. Akçansa'dan gençlere iş fırsatı
    4. İşaret diliyle Kur’an öğreniyorlar
    5. FETÖ'den tutuklanan polis müdürü,..
    6. Cardtek, Big Bang 2018'de geleceğe..
    7. Beşiktaş'taki terör saldırısı..
    8. GÜNCELLEME - Katar OPEC'ten..
    9. MHP'den Mansur Yavaş açıklaması
    10. "Siyasi mahkûmlar serbest..
    11. "Kaset komplosu" davası
    12. Kayserispor'dan Sumudica bombası!
    13. Uçurumda mahsur kalan köpeği AKUT..
    14. Kaşıkçı ve Karlov'a 'Pegasus' kancası!
    15. Musul'daki iç göçmenlerin çilesi..
    16. Emniyet müdüründen o polise teşekkür
    17. Doğu Türkistan’ın çığlığına ses verin
    18. HDP Kars belediye başkan adayları 2019..
    19. Rusya ve Ermenistan'dan ortak tatbikat!
    20. BTK'den "büyük veri ve siber güvenlik"..
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...
    CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...