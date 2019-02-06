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GÜNCELLEME - Kastamonu'da balıkçı teknesi battı

İnebolu ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu bir kişi öldü, yüzerek karaya çıkan kişi tedavi altına alındı- Suda kaybolan balıkçının bulunması için çalışma yürütülüyorRÖPORTAJLAR İLE DETAYLAR EKLENDİ

06 Şubat 2019 Çarşamba 14:55
GÜNCELLEME - Kastamonu'da balıkçı teknesi battı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu bir kişi öldü, bir kişi hastaneye kaldırıldı, kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor.

Şeref ve kardeşi Hayati Kara ile Murat Azaklıoğlu, "Oğuzhan-4" adlı balıkçı teknesiyle sabah saatlerinde Özlüce Balıkçı Barınağı'ndan Karadeniz'e açıldı.

Taşburun köyü açıklarında ağ çektikleri sırada dalganın etkisiyle alabora olan teknede bulunanlardan Şeref Kara, yüzerek kıyıya çıkarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bitkin haldeki Şeref Kara, İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kısa süre sonra Azaklıoğlu'nun cansız bedeni dalgalarla sahile vurdu.

Sahil güvenlik, UMKE ve AFAD ekipleri, balıkçıların desteğiyle kayıp Hayati Kara'yı bulmak için çalışma başlattı.

- "Kayıp balıkçımızı arama çalışmalarına devam ediyoruz"

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'de balıkçı teknesinin battığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldığını söyledi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy da hastaneye kaldırılan balıkçının sağlık durumunun iyi olduğunu anlattı.

Bir balıkçının yaşamını yitirdiğini belirten Atasoy, "Kayıp balıkçımızı arama çalışmalarına ise devam ediyoruz. İnşallah kayıp vatandaşımızı sağ salim buluruz." dedi.

Atasoy, Sinop'tan gelecek dalgıçların da arama çalışmasına katılacağını kaydetti.

Hastanedeki tedavisi süren balıkçılardan Şeref Kara da denizdeki ağları çektikleri sırada dalganın teknelerini batırdığını dile getirerek, "Herkes ayrı yere düştü. Hepimiz yüzmeye başladık. Yüzerek kıyıya çıkmaya çalıştım ama başaramadım. Tekrar denize açıldım. Orada kürek gibi şeyler buldum. Sonra tekrar kıyıya çıkmaya çalıştım ve çıktım. Sahile çok uzak değildik. Kıyıya 100 metre mesafedeydik." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 14:55
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