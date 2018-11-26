THY- Euroleague
0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Kaşıkçı cinayetine ilişkin Yalova'da arama

Termal ilçesine bağlı Samanlı köyündeki iki villada Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin güvenlik ekiplerince arama çalışması başlatıldı- Bölgeye iki itfaiye aracı getirildi- Yalova Valisi Muammer Erol:- "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samanlı'da villada arama yapılmaktadır. Aramanın mahiyeti ve sonuçları hakkında gereken açıklama, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılacaktır"GELİŞMELER VE VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

26 Kasım 2018 Pazartesi 12:44
GÜNCELLEME - Kaşıkçı cinayetine ilişkin Yalova'da arama

YALOVA (AA) - Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Samanlı köyündeki iki villada Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin güvenlik ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Yol kenarında geniş bahçesi bulunan iki katlı villaya gelen polis ve jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay yeri incelemenin de arasında bulunduğu ekipler, dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramaya villanın içinden başladı.

Drone destekli arama çalışmaları genişletildi.

Bitişikteki iki katlı villada da arama çalışmalarına başlandı, bölgeye iki itfaiye aracı getirildi.

Yalova Valisi Muammer Erol, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samanlı'da villada arama gerçekleştirildiğini belirterek, "Aramanın mahiyeti ve sonuçları hakkında gereken açıklama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 12:44
  1. Arama
  2. kaşıkçı cinayeti
  3. Yalova

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında karar
    1. FETÖ'nün askeri yargı yapılanması..
    2. Öğretmenlerin mesleki gelişimi yeniden..
    3. Sağlığına kavuşmanın hayalini kuruyor
    4. Uluslararası Uyuşturucu Politikaları..
    5. Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu arasında..
    6. Kastamonu'da ulaşıma sis engeli
    7. CHP, zulüm demek
    8. Yürüme yetisini kaybetmeyecek
    9. Hakan Bahadır kimdir?
    10. Günün ilk yarısında değer kaybeden..
    11. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    12. Günün ilk yarısında en çok değer..
    13. FETÖ’nün yargı yapılanmasına ceza yağdı
    14. YEDAŞ bağlantı başvurusunu dijital..
    15. Yılmaz'dan CHP'ye yerel seçim göndermesi
    16. GÜNCELLEME - Sivas'ta tren kazası
    17. İstanbul’un galibi AK Parti olacak
    18. GÜNCELLEME 2 - Kaşıkçı cinayetine..
    19. Gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait uçak..
    20. beIN Media ile Anadolu Üniversitesi,..
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'