GÜNCELLEME... Kartal'da cinayet Kartal'da çaldığı iddia edilen cipin içinde bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, Gayrettepe'teki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirildiDETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Kartal'da çaldığı iddia edilen cipin içinde bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, Gayrettepe'teki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirildi. Alınan bilgiye göre, Dragos'taki bir sitenin önüne otomobille gelen 3 kişiden 2'si, siteden 34 UA 4089 plakalı bir cip çalarak kaçmaya başladı. Durumun fark edilmesi üzerine cipin sahibinin koruması Ergin K. ve şoförü Cemal G., otomobille kaçan şüphelilerin peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sırasında Fethiye Caddesi ile Orhangazi Caddesi kesişiminde cip servis aracına, otomobil de cipe çarptı. Cipin sürücü koltuğundaki üzerinde başkasına ait sahte kimlik bulunduran Cemil Özel'in (37), silahla vurulduğu, diğer şüphelinin ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, çalışmalarda bulundu. Cipin sahibinin koruması Ergin K. ve şoförü Cemal G. ise Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu. Şüpheliler Ergin K. ve Cemal G, Gayrettepe'teki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirildi. Öte yandan ölen Cemil Özel'in "nitelikli yağma" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından aranması olduğu belirlendi.

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