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GÜNCELLEME - Kars ve Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu

Eş zamanlı operasyonda terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı- Gözaltına alınanlar arasında eski HDP Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin de olduğu öğrenildiESKİ MİLLETVEKİLİ BİRTANE'NİN GÖZALTINA ALINMASI EKLENDİ

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:22
GÜNCELLEME - Kars ve Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu

KARS (AA) - Kars ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında örgüt adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kars'ın Kağızman ilçesi ile Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınanlar arasında eski HDP Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin de olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'da yakalanan Birtane'nin soruşturmanın yürütüldüğü Kars'a getirileceği belirtildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız av tüfeği, 7 fişek, bir ruhsatlı tabanca ve 178 mermi ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Adresinde bulunamayan bir şüphelinin arandığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 15:22
  1. Kars
  2. PKK/KCK
  3. terör operasyonu

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