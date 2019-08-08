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GÜNCELLEME - Karabük'te gıda zehirlenmesi şüphesi

Karabük'te hastanelere başvuran, bazı fabrika çalışanlarıyla bir spor kulübünün futbolcularının da aralarında bulunduğu 46 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındıHASTA SAYISI GÜNCELLENDİ

08 Ağustos 2019 Perşembe 19:11
GÜNCELLEME - Karabük'te gıda zehirlenmesi şüphesi

KARABÜK (AA) - Karabük'te hastanelere başvuran 46 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Kentte faaliyet gösteren bazı fabrikalarda çalışan işçilerle bir spor kulübünün futbolcularının da aralarında bulunduğu önce 22, daha sonra da 24 kişi, bulantı ve kusma şikayetiyle kentteki hastanelere başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 46 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün sabah saatlerinden itibaren 46 kişinin bulantı ve kusma şikayetiyle Karabük ve Safranbolu'daki hastanelere geldiğini söyledi.

Hastaların hepsinin genel durumunun iyi olduğunu belirten Sarı, "Gıda zehirlenmesi gibi görünüyor ancak bulantı ve kusmalara neyin neden olduğunu anlamak için belirlenen yerlerden su ve gıda numuneleri aldık. Hastalardan da aldığımız tahliller sonucunda nedeni net bir şekilde anlayacağız. İlgili bütün birimler konuyla ilgili çalışma yapıyor. Hastanelere başvuranlar yakın takibimiz altında." dedi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 19:11
  1. Ahmet Sarı
  2. Karabük'te gıda zehirlenmesi şüphesi

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