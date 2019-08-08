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GÜNCELLEME - Karabük merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 3'ü tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

08 Ağustos 2019 Perşembe 23:40
GÜNCELLEME - Karabük merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KARABÜK (AA) - Karabük merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Karabük, Zonguldak ve Kocaeli'de, örgütün güncel yeni il yapılanması içinde halen aktif olarak faaliyet gösterenlere yönelik düzenlediği operasyonda T.A. da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler A.B. ve T.A. serbest bırakıldı, diğer 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 9'u savcılık sorgusunun ardından salıverildi, 6 şüpheli ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

M.Ö, D.S. ve C.A. ise tutuklandı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karabük, Zonguldak ve Kocaeli'de, örgütün güncel yeni il yapılanması içinde halen aktif olarak faaliyet gösterenlere yönelik 5 Ağustos'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, cezaevinde bulunan örgüt mensubu yakınlarına maddi ve manevi destek sağladıkları, örgütsel bağlılığı devam ettirmek amaçlı FETÖ sohbetleri düzenledikleri tespit edilen, ayrıca örgütün yeni yapılanmasında sözde il mensubu, hakim ve savcılar, imamlar, finansman ve emniyet sorumluları ile mütevelli heyeti mensuplarının da aralarında bulunduğu R.T, E.İ, E.E, M.E.G, M.Ö, S.Ş, D.S, C.A, Ş.A, C.Ö, E.K, M.Ü, N.O, T.G, S.S, M.Ö, M.Ş, Z.O. ve A.B. gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda cep telefonu, hafıza kartları, bilgisayarlar, yasaklı yayınevlerince basılmış kitaplar, örgüte ait vaaz kasetleri, tabletler, 4 bin 200 dolar ile bin 400 lira ele geçirilmişti.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 23:40
  1. 3 kişi tutuklandı
  2. FETÖ
  3. Karabük
  4. operasyon

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