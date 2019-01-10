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GÜNCELLEME - Karabük merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Karabük merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

10 Ocak 2019 Perşembe 18:07
GÜNCELLEME - Karabük merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KARABÜK (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Karabük merkezli Muğla, Kocaeli ve Kütahya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli salıverildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Güvenlik önlemleri altında Karabük Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerden E.B, adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı, F.D, F.A. ve Ö.K. ise yurt dışı çıkış yasağıyla serbest kaldı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mahrem askeri yapılanmasına mensup oldukları, ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları iddiasıyla 3 muvazzaf asker ile askeri okuldan ilişiği kesilen bir şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekiplerince dün Karabük merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, E.B. (22), F.D. (25), F.A. (25) ve Ö.K. (25) gözaltına alınmıştı.


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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 18:07
  1. FETÖ/PDY
  2. Karabük

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