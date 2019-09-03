0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Kaliforniya'daki tekne yangınında ölü sayısı 25'e yükseldi

ABD'nin Güney Kaliforniya açıklarında bir dalış teknesinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e çıkarken, kayıp 9 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor ÖLÜ ve KAYIP SAYISI GÜNCELLENDİ

03 Eylül 2019 Salı 09:29
GÜNCELLEME - Kaliforniya'daki tekne yangınında ölü sayısı 25'e yükseldi

LOS ANGELES (AA) - ABD'nin Güney Kaliforniya açıklarında bir dalış teknesinde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 25'e yükselirken, Sahil Güvenlik ise kayıp 9 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

ABD Sahil Güvenlik Biriminden Matthew Kroll, dalış teknesinde çıkan yangında 25 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Yangın esnasında teknenin güverte bölümünde bulunan ve denize atlayan 5 mürettebatın kurtarıldığını kaydeden Kroll, halen kayıp olan 9 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini ifade etti.

- Tekne, Santa Cruz Adası yakınlarında alev aldı

ABD Sahil Güvenlik Birimi Sözcüsü Monica Rochester, 6 mürettebat ve 33 yolcu olmak üzere 39 kişinin seyahat ettiği teknede, gece saat 03.15 sıralarında teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığını bildirdi.

Monica Rochester, 23 metre uzunluğundaki "Conception" adlı dalış teknesinin karadan yaklaşık 32 kilometre açıkta, Santa Cruz Adası yakınlarında alev aldığını belirterek, "Bir teknede isteyeceğiniz en son şey yangındır, bu sebeple en kötü duruma hazırlıklı olmalıyız." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, yangının teknedeki bir propan tüpünün patlaması sebebiyle çıktığı ve teknenin battığı iddia edilmişti. Ancak yetkililer, tüp patlamasını henüz doğrulamadı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 09:29
  1. Güney Kaliforniya
  2. tekne

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Salih Ayhan ve İsmet Yılmaz spor tesislerini inceledi
    1. Salih Ayhan ve İsmet Yılmaz spor..
    2. Diyarbakır’da bir aile, çocuklarının..
    3. Talihsiz kadının 5 çocuğu sevgi..
    4. Öldürülen terörist bakın kim çıktı
    5. (Özel) Dronelar için yeşil alanlar..
    6. (Özel) Taksiyle çarpışan motosikletli..
    7. MİT ve TSK operasyonuyla Hakurk'ta..
    8. Silajlık mısır hasadı Erzincan’da..
    9. Kuyucak Gençlik Merkezi’nde yüzme..
    10. TÜBİTAK’ın 10 çalışanı hakkında..
    11. Bayram Ali Öztürk Hoca’nın şehadeti 13..
    12. Tavada lahmacun nasıl yapılır?
    13. YAKMEK’ler kursiyerlerine terapi gibi..
    14. Akar'dan Ege Denizi üzerinde uçuş
    15. Hizbullah, vurduğu İsrail askeri..
    16. Enflasyon öncesi dolarda son durum!
    17. (Özel) İstanbul’un lüks semtinde..
    18. Şok uygulamada cephanelik ele geçirildi
    19. İran tankeri Suriye yakınlarında takip..
    20. Boşanma aşamasındaki kadının eşi..
    21. (Özel) Hastane bahçesinde tekmeli..
    22. 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol..
    23. Döviz kurları
    24. Sırada 2 eski Milletvekili mi var?
    25. 3 eski İl başkanı da ihraç edilecek
    26. Göz sağlığı okul başarısını etkiliyor
    27. Dikkat çeken rapor! Boris Johnson..
    28. GÜNCELLEME - Kaliforniya'daki tekne..
    29. Yumurtalık Lagünleri Milli Park..
    30. Alevlerin sardığı tandır evi..
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Gazi Aylar'dan 'Demirtaş'a tahliye' kararına sert tepki: Adliye koridorlarında neler oluyor?
    Gazi Aylar'dan 'Demirtaş'a tahliye' kararına sert tepki: Adliye koridorlarında neler oluyor?
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Kulislerden bomba sesler! Başkan Erdoğan radikal değişikler için güçlü sinyaller veriyor
    Kulislerden bomba sesler! Başkan Erdoğan radikal değişikler için güçlü sinyaller veriyor