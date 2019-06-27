GÜNCELLEME - Kaldırımdaki fidanı kıran kişiye 100 fidan dikme cezası verildi Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişinin kaldırımdaki fidanı asılarak kırması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi - Görüntülerin belediyenin internet sitesinden paylaşılması üzerine gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlıya mahkemece 100 fidan dikme cezası verildiADLİ SÜREÇ EKLENDİ

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kaldırımdaki çınar fidanını asılarak kıran kişi, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin belediyenin internet sitesinden yayınlanması üzerine gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlıya 100 fidan dikme cezası verildi. Kızıltepe Belediyesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Mardin Caddesi'nde kaldırımdaki çınar fidanının kırıldığını fark edince çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, fidanı gece yolda iki arkadaşıyla yürüyen kişinin kırdığını belirledi.

Ardından görüntüler belediyenin internet sitesinden paylaşıldı. Görüntülerde, 5 gün önce gece kaldırımda iki arkadaşıyla yürüyen bir kişinin fidanı gövdesinden sallaması ve ardından asılarak kırması yer aldı.

Bunun üzerine polis ekipleri, görüntülerde yer alan Mehmet Oran ve yanındaki S.A. ile S.O'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolün ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan S.A. ve S.O. serbest bırakıldı. Mahkeme, Mehmet Oran'a kırdığı fidanın karşılığında 100 fidan dikme cezası verdi. Oran, yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü ile salıverildi.





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