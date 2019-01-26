GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'taki cinayet Ablasından boşanmak isteyen eniştesini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta ablasından boşanmak isteyen eniştesini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı. Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Şeyhadil Mahallesi'nde dün ablasından boşanmak isteyen eniştesi İdris Ağca'yı (28) bıçaklayarak öldürdükten sonra gözaltına alınan Fatih A'nın (24), Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Dün, Fatih A, ablasından boşanmak isteyen İdris Ağca ile aralarında çıkan tartışma sonucu eniştesini sırtından bıçaklamıştı. Ağca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, kaçan Fatih A. ise polis ekiplerince yakalanmıştı.

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