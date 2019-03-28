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GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta terör operasyonu

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "terör örgütü PKK/PYD'ye silah sağladığı" iddiasıyla yakalama kararı bulunan zanlı, Kahramanmaraş'ta gözaltına alındıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

28 Mart 2019 Perşembe 20:13
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta terör operasyonu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde hakkında "terör örgütü PKK/PYD'ye silah sağladığı" iddiasıyla yakalama kararı bulunan zanlı, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "terör örgütü PKK/PYD'ye silah sağladığı" iddiasıyla yakalama kararı olan M.S.A'nın Düzbağ Mahallesi'ndeki baraj inşaatına çalıştığı istihbaratını alan ekipler, düzenledikleri operasyonda zanlıyı yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece terör örgütü PKK/PYD'ye silah sağladığı gerekçesiyle tutuklandı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 20:13
  1. Kahramanmaraş
  2. PKK/PYD
  3. Silah sağlamak

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