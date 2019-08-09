GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta orman yangını Onikişubat ilçesinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı- Yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördüYANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü. Suçatı Mahallesi Ağlar Obası mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 1 helikopter, 3 arazöz, 1 dozer, 1 su tankı, ilk müdahale aracı ve orman işçileriyle müdahale etti. Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı. Yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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