0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta bayram tatili dönüşü kaza: 3 ölü, 4 yaralı

ÖLEN VE YARALANANLARIN İSİMLERİ EKLENDİ

08 Haziran 2019 Cumartesi 12:19
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta bayram tatili dönüşü kaza: 3 ölü, 4 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ergün Yılmankaya (29) idaresindeki 01 DCY 85 plakalı otomobil, Elbistan-Malatya kara yolu Demircilik Mahallesi civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Mehmet Ali (72) ve Ayşe Fatma Yılmankaya (69) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Murat (44), Songül (35), Fadime (35) ve Selahattin Yılmankaya (42) ise 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin cenazesi Savcılık incelemesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazanın, araçta bulunanların Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla geldikleri Malatya'dan Adana'ya dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 12:19
  1. Kahramanmaraş
  2. kaza
  3. yaralı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fahrettin Koca: Bebek ve çocuk sağlığı taramalarında başarı oranı yüzde 99'a ulaştı
    1. Fahrettin Koca: Bebek ve çocuk sağlığı..
    2. Konya'da otomobil ile otobüs çarpıştı:..
    3. Takdir ettik Sn. Valimiz Aydın Baruş
    4. Burhaniye’de kayısı bereketi yaşanıyor
    5. AK Partili Tek,"Kentte yapılan..
    6. Sungurlu’da korkutan yangın
    7. Ekrem İmamoğlu varsa ‘çözüm var’..
    8. Ortaca Tarım Çevre ve Turizm Festivali..
    9. Traktörün altında can verdi
    10. Hamileler gece yemek yiyebilir mi?..
    11. Bigadiç’te 81 yaşındaki Mustafa dede 6..
    12. Bir batında 29 yavru doğurdu
    13. Konya’da otobüs ile çarpışan..
    14. Emekliye ek zam geliyor! İşte yeni..
    15. Paraguay Büyükelçisi Ankara..
    16. Tatil sitesinde yangın paniği
    17. 170 kiloluk Habibe Teyze’nin yaşam aşkı
    18. Tatilciler dönüş yolunda
    19. Şifayı sağlıklı beslenerek buldular
    20. Eski Bakan Avcı’dan “Zarif yazar”a vefa
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim