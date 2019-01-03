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GÜNCELLEME - Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu, ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı- Trafik ekipleri, ağır tonajlı tırların Kayseri istikametine geçişine izin vermezken, zincir ve kar lastikli araçların kontrollü olarak geçişi sağlanıyorDETAYLAR EKLENDİ

03 Ocak 2019 Perşembe 03:55
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından, yeniden ulaşıma açıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun Tekir Mahallesi Tüneller bölgesi rampasında ağır tonajlı tırlar ilerleyemedi.

Bazı tır dorselerinin kayıp yoldan çıkması nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun Kayseri'ye gidiş istikameti tamamen ulaşıma kapandı.

Kahramanmaraş'a geliş istikametinde ise trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Ekipler, bölgede kapanan yolları açmak için yoğun çaba gösteriyor.

Denetimlerini sürdüren trafik ekipleri ise Tekir Mahallesi girişinde, zincir ve çekme halatı bulunmayan araçların geçişlerine izin vermiyor.

Şoför Süleyman Samer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mersin'den Afşin-Elbistan Termik Santrali'ne gideceğini belirterek, "Kardan dolayı kaldık. Arabalar çıkmıyor. Beklemedeyiz. Ekipler tuzlama yaparsa, yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Otobüsle yolculuk yapan Fatih Kıraç da Ankara'ya gittiğini belirterek, "Kar yağışı nedeniyle yolda kaldık. Sabah erkenden sınav var. Öğleye doğru ancak ulaşırız böyle giderse." diye konuştu.

- Kara yolu ulaşıma açıldı

Ekiplerin Tekir Tünelleri mevkisinde yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu kara yolu tekrar ulaşıma açıldı.

Trafik ekipleri Tekir Mahallesi girişinde, ağır tonajlı tırların Kayseri istikametine geçişine izin vermezken, zincir ve kar lastikli araçların kontrollü olarak geçişi sağlanıyor.

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Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 03:55
  1. Kahramanmaraş
  2. kar
  3. trafik
  4. ulaşım

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