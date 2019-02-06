0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Kadın yolcunun gasbettiği taksiyle kaçmaya çalıştığı iddiası

Yıldırım ilçesinde bindiği taksinin şoförünün boğazına bıçak dayayıp aracı gasbettiği iddia edilen kadın tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

06 Şubat 2019 Çarşamba 19:10
GÜNCELLEME - Kadın yolcunun gasbettiği taksiyle kaçmaya çalıştığı iddiası

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bindiği taksinin şoförünün boğazına bıçak dayayıp aracı gasbettiği iddia edilen kadın tutuklandı.

İddiaya göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü önünden Barbaros Temel'in kullandığı 16 T 0701 plakalı taksiye binen S.D. (29), İstanbul'a gitmek istediğini söyledi.

Bunun üzerine Samanlı Mahallesi'nde yol kenarına yanaşan taksi şoförü, mesafenin uzak olduğunu, araca yakıt alınması gerektiğini belirterek, S.D'den bir miktar para vermesini talep etti.

S.D, yanındaki şok cihazıyla Temel'i etkisiz hale getirdikten sonra cebinden çıkardığı bıçağı boğazına dayayıp, araçtan inmesini istedi. Kadın yolcu araca binerek İstanbul istikametine doğru hareket etti.

Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri S.D'nin yakalanması için çalışma başlattı. S.D, Osmangazi Köprüsü gişelerine geldiği sırada ekiplerce yakalandı.

Gözaltına alınan S.D, Osmangazi Köprüsü Koruma Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- "Boğazıma bıçak dayadı"

Taksi şoförü Barbaros Temel, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadın yolcunun gece taksiye bindiğini söyledi.

Yolcunun ilk aşamada adres vermediğini, hareket ettikten sonra İstanbul'a gitmek istediğini söylediğini anlatan Temel, bunun üzerine para istediğini dile getirdi.

Bu sırada kadının el frenini çekip taksiyi durduğunu anlatan Temel, "El freni çekmeden önce de şok cihazıyla bana müdahale etti. Bu temasla sersemledim ve el frenini çekti. Kontaktan anahtarı çıkarıp, arabadan indi ve sonrasında ben de inince boğazıma bıçak dayadı. Ardından küfürler edip, bana tekme attı. Tekmeyle beraber orta refüje devrildim. Ondan sonra da arabayı alıp kaçtı." ifadesini kullandı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 19:10
  1. adliye
  2. Bursa
  3. gasp iddiası
  4. polis
  5. taksi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" kampanyası
    1. "Öncelik hayatın, öncelik yayanın"..
    2. Dışişleri'nden Fransa Cumhurbaşkanı..
    3. Trump'ın avukatının Kongre'deki bir..
    4. Çin'de HIV virüsü bulaşan bağışıklık..
    5. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    6. GÜNCELLEME - "DEAŞ'ın temizlenmesi ve..
    7. Tunus'ta binlerce öğretmenden maaş..
    8. Başkan Erdoğan: Çin'i çok başarılı..
    9. Thatcher'ın heykeli doğduğu kasabaya..
    10. AK Parti'den Macron'un kararına kınama
    11. AK Parti'den Fransa'ya sert tepki: Siz..
    12. Kartal'da bina çökmesi
    13. e-tebligat uygulaması nedir? Kimler..
    14. Binali Yıldırım'ın, Çipras'ı kabulü
    15. Düzce'deki FETÖ'nün "çatı yapılanması"..
    16. Beşiktaş'ta Bursaspor maçı hazırlıkları
    17. Mersin'de 19 bin 734 adet uyuşturucu..
    18. D Vitamini eksikliği nedir? D..
    19. Suriye'de S-300'ler harekete geçirildi
    20. Fatih Terim'in kızından TFF'ye çok..
    Kritik harita yine değişti! İşte son durum
    Kritik harita yine değişti! İşte son durum
    Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    06 Şubat 2019
    Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları
    Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi