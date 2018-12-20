THY- Euroleague
0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Kadıköy'de yangın: 2 ölü

Kozyatağı'nda bir apartman dairesinde çıkan yangında, iki kişi hayatını kaybetti- Konya'nın eski emniyet müdürlerinden merhum Cemalettin Ertem'in eşi Cahidan ve kızı Hülya Ertem'e ait olduğu belirtilen cenazeler, Adli Tıp Kurumu'na gönderildiCENAZELERİN ADLİ TIP KURUMU'NA SEVK EDİLDİĞİ BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

20 Aralık 2018 Perşembe 11:18
GÜNCELLEME - Kadıköy'de yangın: 2 ölü

İSTANBUL (AA) - Kadıköy Kozyatağı Mahallesi'nde meydana gelen yangında iki kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgilere göre, bir süre önce vefat eden Konya'nın eski İl Emniyet Müdürlerinden Cemalettin Ertem'in eşi Cahidan Ertem ile kızı Hülya Ertem'in birlikte yaşadıkları Kozyatağı Mahallesi Hilmi Paşa Sokak'taki apartmanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, iki cesede ulaşıldı. Cesetlerin, bir süre önce vefat eden Konya'nın eski emniyet müdürlerinden Cemalettin Ertem'in eşi Cahidan ve kızı Hülya Ertem'e ait olduğu belirtildi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından cenazeler, Adli Kurumu'na sevk edildi.

Olay yerine gelen Ertem ailesinin yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 11:18
  1. Cahidan Ertem
  2. Cemalettin Ertem
  3. güncelleme
  4. Hülya Ertem
  5. Kadıköy
  6. Yangın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ali Koç'a kötü haber! Fenerbahçe'de 11.9 krizi patlak verdi
    1. Ali Koç'a kötü haber! Fenerbahçe'de..
    2. Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası
    3. Genç Milletvekili ilk meclis..
    4. Besle kargayı oysun gözünü
    5. Hrant Dink cinayeti davası
    6. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar..
    7. "Ben daha ölmedim"
    8. İstanbul TEM'de çete savaşı! Seyir..
    9. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    10. Emeklilikte yaşa takılanlarda son..
    11. Yahudi yerleşimcilerden Doğu Kudüs'te..
    12. Gaziantep "Milli Mücadele" için koşacak
    13. Döviz kurları
    14. İstanbul'da organize suç örgütü..
    15. "Şimdilik Suriye'de kalıyoruz"
    16. Danimarka'da mülteciler hakkında..
    17. ‘Asım’ın Nesli’ için aralıksız çalışıyor
    18. CHP'li Ekrem İmamoğlu hakkında FETÖ..
    19. Bebek bezi satışı yüzde 32 arttı
    20. İran'ın Ahvaz kentinde 20 işçiye gözaltı
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
    Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!
    Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    Resmi Gazete'de yayımlandı! 50 kuruşa sorgu yapılacak
    Resmi Gazete'de yayımlandı! 50 kuruşa sorgu yapılacak
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz

    Günün Karikatürü

    20 Aralık 2019
    Eski müstemlekeleri zannettiler... Afrikalı liderlerden sömürgeci Avrupa'ya tokat gibi cevap!
    Eski müstemlekeleri zannettiler... Afrikalı liderlerden sömürgeci Avrupa'ya tokat gibi cevap!
    Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!
    Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!