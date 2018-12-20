GÜNCELLEME - Kadıköy'de yangın: 2 ölü
Kozyatağı'nda bir apartman dairesinde çıkan yangında, iki kişi hayatını kaybetti- Konya'nın eski emniyet müdürlerinden merhum Cemalettin Ertem'in eşi Cahidan ve kızı Hülya Ertem'e ait olduğu belirtilen cenazeler, Adli Tıp Kurumu'na gönderildiCENAZELERİN ADLİ TIP KURUMU'NA SEVK EDİLDİĞİ BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ20 Aralık 2018 Perşembe 11:18
İSTANBUL (AA) - Kadıköy Kozyatağı Mahallesi'nde meydana gelen yangında iki kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgilere göre, bir süre önce vefat eden Konya'nın eski İl Emniyet Müdürlerinden Cemalettin Ertem'in eşi Cahidan Ertem ile kızı Hülya Ertem'in birlikte yaşadıkları Kozyatağı Mahallesi Hilmi Paşa Sokak'taki apartmanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, iki cesede ulaşıldı. Cesetlerin, bir süre önce vefat eden Konya'nın eski emniyet müdürlerinden Cemalettin Ertem'in eşi Cahidan ve kızı Hülya Ertem'e ait olduğu belirtildi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından cenazeler, Adli Kurumu'na sevk edildi.
Olay yerine gelen Ertem ailesinin yakınları büyük üzüntü yaşadı.
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