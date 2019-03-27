GÜNCELLEME - Kadıköy'de inşaat halindeki gökdelende yangın Hızırbey Caddesi'ndeki inşaat halindeki gökdelende çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor(DETAYLAR EKLENDİ)

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de inşaat halindeki bir gökdelende çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Alınan bilgiye göre, Eğitim Mahallesi Hızırbey Caddesi'ndeki 3 bloktan oluşan inşaat halindeki sitedeki 30 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın çatısından ve alt katlarından yoğun duman çıktığı görülürken, itfaiye ekipleri merdivenle ve binanın içinden hortumla yangına müdahale ediyor. Polis ekipleri yangın nedeniyle Hızırbey Caddesi'ni trafiğe kapatılırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekliyor.

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