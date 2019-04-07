0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

GÜNCELLEME- Kadıköy'de cinayet

Büyükçekmece'deki silahlı saldırı davasının firari sanığı İlhan Ünğan, Bağdat Caddesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü - Olay yerine gelen Ünğan'ın yakınlarından üç kişi gözaltına alındıGÖZALTINA ALINANLAR VE DETAYLAR EKLENDİ

07 Nisan 2019 Pazar 19:23
GÜNCELLEME- Kadıköy'de cinayet

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İlhan Ünğan, Bağdat Caddesi'ndeki bir kafenin önünde bulunan arabasının yanında silahlı saldırıya uğradı.

Şüpheli ya da şüpheliler olay sonrasında kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan inceleme sonucunda Ünğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Görgü tanıkları, Ünğan'ın eşi ve çocuğunun olay sırasında arabada bulunduğunu, çevredekiler tarafından bölgeden uzaklaştırıldığını ifade etti.

Bölgede inceleme yapan polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

- 3 kişi gözaltına alındı

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürerken, buraya gelen Ünğan'ın yakınlarından 3 kişi gözaltına alındı.

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Ünğan'ın cesedi, ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İlhan Ünğan'ın yanında vurulduğu aracı da çekiciyle olay yerinden alınarak emniyete götürüldü.

Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından caddede kontrollü olarak sağlanan trafik akışı normale döndü.

İlhan Ünğan, 26 Eylül 2014'te, Büyükçekmece'de trafik ışıklarında durdukları sırada Devrim Öztunç ve Arzu Sharifi Zindaşti'nin çapraz ateşe tutularak öldürülmesi davasında firari sanık olarak aranıyordu. Davada, Ünğan'ın ağabeyi Orhan Ünğan ise tutuklu olarak yargılanıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 19:23
  1. cinayet
  2. gözaltı
  3. İlhan Ünğan
  4. Kadıköy

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trambüsten inen kıza otomobilin çarptığı kaza güvenlik kamerasında
    1. Trambüsten inen kıza otomobilin..
    2. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    3. AK Parti İstanbul’da tüm oyların..
    4. Almanya, Afganistan’daki askerlerini..
    5. Yoldan çıkan otomobil bariyerlere..
    6. Çaydeğirmeni’ne Sude Nur Muaythai..
    7. Uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
    8. Bağdat Caddesi’nde vurulan şahsın..
    9. (düzeltme) İHA’lar tespit etti..
    10. Malatya’da silahlı kavga: 2 yaralı
    11. HDP Silopi İlçe Eş Başkanı Gündüz..
    12. Spor Toto Süper Lig: Medipol..
    13. Fatih’te sıkışmalı kaza: 2’si ağır 5..
    14. YSK, AK Parti’nin Ankara’da 13 ilçede..
    15. Acı bilanço açıklandı: 470 bin sivil..
    16. AK Parti'nin Ankara'daki seçim..
    17. Bakan Kasapoğlu, Berkay Ömer Öğretir'i..
    18. Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması!..
    19. "Hafter'in saldırısı, Arap fonlarıyla..
    20. Yat yarışları: Marmaris ERGO-MIYC Kış..
    21. GÜNCELLEME - Şırnak'ta 5 terörist..
    22. Milli yüzücüden olimpiyat bileti
    23. Şırnak'taki operasyonda 5 terörist..
    24. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi..
    25. Akar:"(Ege ve Akdeniz'de) Barışçıl..
    26. Volkan Demirel futbolu bırakacağı..
    27. Bakan Akar:"(Hava Kuvvetlerimiz) Pençe..
    28. Avusturya sınır kontrollerini bir kez..
    29. Düzce'de fırında bıçaklı kavga: 1 kişi..
    30. Spor Toto Süper Lig: Medipol..
    Bardakçı'dan İmamoğlu'na usul ve erkân dersi! Eyüp Sultan Türbesi'ndeki namazın ayrıntılarını anlattı
    Bardakçı'dan İmamoğlu'na usul ve erkân dersi! Eyüp Sultan Türbesi'ndeki namazın ayrıntılarını anlattı
    F-35 gerçeği ifşa oldu! Eğer Türkiye programdan ayrılırsa ABD...
    F-35 gerçeği ifşa oldu! Eğer Türkiye programdan ayrılırsa ABD...
    Bağımsız aday sandıktan çıkan oy sayısını görünce soluğu İl Seçim Kurulunda aldı
    Bağımsız aday sandıktan çıkan oy sayısını görünce soluğu İl Seçim Kurulunda aldı
    CHP’de panik! Sahte oylar iptal edilirse AK Parti kazanır
    CHP’de panik! Sahte oylar iptal edilirse AK Parti kazanır
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var