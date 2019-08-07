GÜNCELLEME - Kabil'de bombalı saldırı Polisi hedef alan saldırıda 95 kişi yaralandıYARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 95 kişi yaralandı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nusrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, başkentin batısındaki kalabalık Mirwais Maidan semtinde sabah saatlerinde büyük bir patlama meydana geldiğini belirtti. Bombalı saldırının bölgedeki bir polis binasını hedef aldığını ifade eden Rahimi, saldırı öncesi güvenlik güçlerinin kentteki terör örgütü DEAŞ'ın hücrelerine yönelik operasyon başlattığına dikkati çekti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Wahidullah Mayar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yaralanan 95 kişinin hastanelere kaldırıldığını açıkladı. Saldırıyı Taliban üstlendi ve patlamada çok sayıda güvenlik gücünün öldüğünü iddia etti. Kabil'de dün İçişleri Bakanlığı çalışanlarına yönelik bir aracın geçişi sırasında bir bisiklete yerleştirilen patlayıcıların infilak ettirilmesi sonucu 5 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.