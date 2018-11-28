GÜNCELLEME - Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necib Daniş, basına yaptığı açıklamada, saldırının, Kabil'in Dispiçeri bölgesinde yabancı bir güvenlik şirketinin girişinde meydana geldiğini söyledi.

Daniş, bombalı saldırının ardından şirkete giren iki saldırganla çatışmanın sürdüğünü belirtti.

Sağlık Bakanlığı, saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

Görgü tanıkları, intihar saldırganının G4S adında bir yabancı güvenlik şirketini hedef aldığını bildirdi.

Bölgeden silah sesleri duyulurken, olay yerine giden tüm caddeler trafiğe kapatıldı.



Saldırıyı üstlenen Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit ise bomba yüklü saldırıda çok sayıda yerli ve yabancının öldüğünü, şirketin içerisine giren 2 militanın çatıştığını iddia etti.