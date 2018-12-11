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GÜNCELLEME - Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı: 12 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de güvenlik güçlerinin konvoyunu hedef alan intihar saldırısında 12 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandıÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

11 Aralık 2018 Salı 19:59
GÜNCELLEME - Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı: 12 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'in Pagman ilçesinde güvenlik güçlerinin konvoyunu hedef alan intihar saldırısında 12 kişinin öldüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Nasrat Rahimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın bomba yüklü araçla, bölgeden geçen güvenlik güçlerinin konvoyunu hedef aldığını belirtti.

Saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahimi, 9 kişinin ise yaralandığını söyledi.

Rahimi, saldırıda hayatını kaybedenlerden 8'inin sivil olduğunu kaydetti.

Saldırıyı Taliban terör örgütü üstlendi.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 19:59
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