GÜNCELLEME - Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı: 12 ölü
Afganistan'ın başkenti Kabil'de güvenlik güçlerinin konvoyunu hedef alan intihar saldırısında 12 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandıÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ11 Aralık 2018 Salı 19:59
KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'in Pagman ilçesinde güvenlik güçlerinin konvoyunu hedef alan intihar saldırısında 12 kişinin öldüğü bildirildi.
İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Nasrat Rahimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın bomba yüklü araçla, bölgeden geçen güvenlik güçlerinin konvoyunu hedef aldığını belirtti.
Saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahimi, 9 kişinin ise yaralandığını söyledi.
Rahimi, saldırıda hayatını kaybedenlerden 8'inin sivil olduğunu kaydetti.
Saldırıyı Taliban terör örgütü üstlendi.
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