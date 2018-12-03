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GÜNCELLEME - Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza

Arıza nedeniyle bir süre tek yönde hizmet veren tramvayın seferleri normale döndü

03 Aralık 2018 Pazartesi 18:40
GÜNCELLEME - Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza

İSTANBUL (AA) - Kabataş-Bağcılar tramvay hattında meydana gelen arıza giderildi.

Hattın Yusufpaşa durağı çıkışında Topkapı istikametindeki rayda, henüz belirlenemeyen nedenle kırık meydana geldi. Bunun üzerine seferler, tek yönde durduruldu. İETT, mağduriyet yaşanmaması için 6 otobüs devreye soktu. Otobüsler, Beyazıt ile Fındıkzade arasında tramvay hattında hizmet verdi.

Tramvay hattındaki duraklarda yoğunluk oluştuğu görüldü.

Ekiplerin çalışması sonucunda arıza giderildi. İçerisinde yolcu bulunmayan bir tramvayla deneme sürüşünün ardından seferler normale döndü.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 18:40
  1. arıza
  2. Kabataş-Bağcılar

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