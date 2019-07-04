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GÜNCELLEME - Japonya'da şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına yol açtı

Kagoshima bölgesinde etkili olan yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandıYARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, ÖLÜ SAYISI VE AYRINTILAR EKLENDİ

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:46
GÜNCELLEME - Japonya'da şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına yol açtı

TOKYO/ANKARA (AA) - Japonya'nın güneybatısını etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kyodo ajansının haberine göre, yerel kurtarma yetkilileri, Kagoshima bölgesinde etkili olan yağışlar nedeniyle hafta başında Soo şehrinde meydana gelen heyelanda evi toprak altında kalan 70'li yaşlarındaki bir kadının yaşamını yitirdiğini doğruladı.

Japon yayın kuruluşu NHK'nin haberine göre, polis, Kagoshima'daki toprak kaymasında yalnız yaşadığı evi zarar gören yaşlı bir kadının daha hayatını kaybettiğini belirtti.

Kagoshima'da yoğun yağışlar nedeniyle 30'dan fazla toprak kaymasının meydana geldiğini ifade eden yetkililer, en az 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yetkililer, Kagoshima ile Miyazaki ve Kumamoto bölgelerinde yaklaşık 80 evin hasar gördüğünü, yaklaşık bin 700 hanenin elektriksiz kaldığını ifade etti.

Yöre halkı tarafından çekilen ve sosyal medyada dolaşıma giren görüntüler, Kagoshima'da çamurlu ve kahverengi sularla kabaran bir nehrin taşma tehdidi altında olduğunu gözler önüne serdi.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, afetle ilgili yaptığı açıklamada, "kurtarma faaliyetleri için ellerinden geleni yapma" sözü verdi.

Kagoshima Valisi Mitazono Satoshi, bölgedeki kurtarma çalışmalarında askeri personelden yardım isterken, acil durum arama ve kurtarma operasyonları için 14 bin kişilik birliğin hazır bekletildiği ifade edildi.

Mitazono, hafta sonundan bu yana devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle halkı heyelan risklerine karşı uyararak hava durumunu takip etmeye çağırdı.

Japonya Meteoroloji Ajansı, yağmurun şiddetinin azalmaya başladığını ancak Kagoshima, Miyazaki ve Kumamoto bölgelerinde toprak kayması uyarısının devam ettiğini belirtti.

İtfaiye ve Afet Yönetimi Ajansından yapılan açıklamada, sağanağın en çok vurduğu bu üç bölgede yaklaşık 7 bin 900 kişinin tahliye merkezlerinde kaldığı bildirildi.

Şiddetli yağışların yol açabileceği toprak kaymaları ve sellere karşı Kagoshima, Miyazaki ve Kumamoto bölgelerinin yer aldığı Kyushu Adası'nda 1 milyondan fazla kişiye tahliye uyarısında bulunulmuş, yetkililer, dün, Kagoshima'da yaklaşık 800 bin kişi için tahliye emri verildiğini duyurmuştu.

Japonya'nın batısını geçen yıl temmuzda etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 222 kişi hayatını kaybetmişti.


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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 16:46
  1. Japonya
  2. sel
  3. toprak kayması

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