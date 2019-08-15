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GÜNCELLEME - Japonya'da Krosa tayfunu

Hiroşima bölgesinin Kure şehri yakınlarında karaya ulaşan tayfun nedeniyle 1 kişi öldü, 50 kişi yaralandıÖLÜ SAYISI EKLENDİ, YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

15 Ağustos 2019 Perşembe 22:49
GÜNCELLEME - Japonya'da Krosa tayfunu

ANKARA (AA) - Japonya'nın batı kesimlerinde etkili olmaya başlayan Krosa tayfunu nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi yaralandı.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamada, Hiroşima bölgesinin Kure şehri yakınlarında karaya ulaşan tayfun nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Japon Denizine doğru ilerlemesi beklenen tayfunun hızının saatte 126 kilometreyi bulduğu ifade edildi.

Yangın ve Afet Yönetim Ajansı, ülkenin toprak kayması ve sel uyarısı yapılan batı ve güneybatı kesimlerinde 15 bölgede 7 binden fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Öte yandan, yetkililerin, tayfunun beraberinde getirdiği şiddetli yağışlar ve sert rüzgarlar nedeniyle yaklaşık 600 bin kişiye tahliye uyarısında bulunduğu bildirildi.

Tayfun nedeniyle Shin-Osaka ile Kokura istasyonları arasındaki tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Japon Hava Yolları ve All Nippon Havayolları da bugün 400'den fazla iç ve dış hat uçuşunu iptal etti.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 22:49
  1. Japonya
  2. Krosa
  3. tayfun

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